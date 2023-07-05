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  1. В Україні

Судитимуть призначену окупантами керівницю так званої «пошти лнр»

18:06, 5 липня 2023
Вона неодноразово публічно схиляла до співпраці з окупантами та закликала працевлаштовуватися до так званої «пошти лнр».
Судитимуть призначену окупантами керівницю так званої «пошти лнр»
Фото: Київська міська прокуратура
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Завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканки Луганської області за обвинуваченні у вчиненні публічних закликів до співпраці з збройними формуваннями держави-агресора та у зайнятті посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, повідомляє Київська міська прокуратура. 
 
Слідством встановлено, що підозрювана, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, прийняла пропозицію представників збройних сил рф та була призначена керівником у новостворену державою-агресором так звану «пошту луганської народної республіки».
 
У подальшому підозрювана неодноразово публічно схиляла до співпраці з окупантами та закликала працевлаштовуватися до так званої «пошти лнр».
 
Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
 
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

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