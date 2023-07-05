Чоловіку, який співав пісні Лепса в кафе на Київщині, видали повістку

Поліція склала протокол на людей, що співали пісні Лепса в кафе на Київщині.

Фото: МВС

На людей, які співали пісні Лепса в кафе на Київщині, поліція склала адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Про це повідомили в поліції Київщини.

«Нагадаємо, що інцидент трапився 1 липня в одному із кафе села Погреби.

Чоловік із жінкою виконували пісню країни-агресора, що обурило іншу відвідувачку. На прохання припинити співати мовою окупанта, правопорушники почали агресивно поводитись.

Поліцейські склали на чоловіка та жінку адмінпротоколи [ст. 173 КУпАП ]. Крім цього, військові вже вручили 33-річному правопорушнику повістку для явки до Броварського ТЦК та СП.

На підприємця закладу, в якому відбувся конфлікт, правоохоронці також склали відповідний адмінпротокол [ч.1 ст.155 КУпАП]», – йдеться у повідомленні поліції.

Раніше повідомлялося, що на Київщині дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса.

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