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Чоловіку, який співав пісні Лепса в кафе на Київщині, видали повістку

15:28, 5 липня 2023
Поліція склала протокол на людей, що співали пісні Лепса в кафе на Київщині.
Чоловіку, який співав пісні Лепса в кафе на Київщині, видали повістку
Фото: МВС
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На людей, які співали пісні Лепса в кафе на Київщині, поліція склала адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Про це повідомили в поліції Київщини.

«Нагадаємо, що інцидент трапився 1 липня в одному із кафе села Погреби.

Чоловік із жінкою виконували пісню країни-агресора, що обурило іншу відвідувачку. На прохання припинити співати мовою окупанта, правопорушники почали агресивно поводитись.

Поліцейські склали на чоловіка та жінку адмінпротоколи [ст. 173 КУпАП ]. Крім цього, військові вже вручили 33-річному правопорушнику повістку для явки до Броварського ТЦК та СП.

На підприємця закладу, в якому відбувся конфлікт, правоохоронці також склали відповідний адмінпротокол [ч.1 ст.155 КУпАП]», – йдеться у повідомленні поліції.

Раніше повідомлялося, що на Київщині дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса.

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