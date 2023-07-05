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  1. В Україні

Що буде за ненадання відповіді на запит податкової

18:45, 5 липня 2023
Податківці нагадали, що за ненадання суб’єктом господарювання відповіді на запит органів ДПС передбачено відповідальність у вигляді штрафу.
Що буде за ненадання відповіді на запит податкової
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ДПС у Сумській області інформує, що буде за ненадання відповіді на запит податкової. 

Згідно з пунктом 73.3 статті 73 Податкового кодексу України (далі – Кодекс)  контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Відповідно до п. 121.2 ст. 121 Кодексу ненадання відповіді на запит, неподання або подання не в повному обсязі платником податків, фінансовим агентом або іншою особою документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу, надісланий відповідно до підстав, передбачених підпунктами 6 - 8 підпункту 73.3.1 пункту 73.3 статті 73 Кодексу, тягне за собою накладення штрафу у 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт.

Неподання або подання не в повному обсязі платником податків документів чи іншої інформації на запит контролюючого органу в інших випадках, передбачених статтею 73 Кодексу, тягне за собою накладення штрафу в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт.

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