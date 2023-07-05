Налоговики напомнили, что за непредоставление субъектом хозяйствования ответа на запрос органов ГНС предусмотрена ответственность в виде штрафа.

ГНС в Сумской области информирует, что будет за непредоставление ответа на запрос налоговой.

Согласно пункту 73.3 статьи 73 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс) контролирующие органы имеют право обратиться к налогоплательщикам и другим субъектам информационных отношений с письменным запросом о предоставлении информации, необходимой для выполнения возложенных на контролирующие органы функций, задач и ее документального подтверждения.

Согласно п. 121.2 ст. 121 Кодекса непредоставление ответа на запрос, неподача или представление не в полном объеме налогоплательщиком, финансовым агентом или другим лицом документов или иной информации по запросу контролирующего органа, отправленному в соответствии с основаниями, предусмотренными подпунктами 6 - 8 подпункта 73.3.1 пункта 73.3 статьи 73 Кодекса , влечет наложение штрафа в 5 размерах минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, за каждый такой факт.

Непредставление или представление не в полном объеме налогоплательщиком документов или другой информации по запросу контролирующего органа в других случаях, предусмотренных статьей 73 Кодекса, влечет наложение штрафа в размере одной минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, за каждый такой факт.

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