Теперь украинцам не обязательно предоставлять COVID-сертификат для посещения публичных мест

В Украине COVID-сертификат утратил свою обязательность.

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В Украине из-за завершения карантинных ограничений использование и наличие COVID-сертификата необязательны. Об этом сообщили в Минздраве.

С 1 июля на территории Украины больше не действуют карантинные ограничения COVID-19.



Соответственно, вакцинация против COVID-19 не является обязательной. Она может быть проведена согласно решению врача по желанию пациента.

Для посещений публичных мест также больше не нужно предоставлять COVID-сертификат.

В то же время, планируя заграничную поездку, необходимо заранее узнать правила въезда в страну по карантинным ограничениям – каждое государство принимает самостоятельные решения о введении карантинных ограничений в отношении различных инфекционных болезней.



В Минздраве уточняют, что поскольку COVID-19 все еще остается особо опасной инфекцией, на сегодня в случае плановой госпитализации необходимо проводить тестирование на COVID-19.

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