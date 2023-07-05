Відтепер українцям не обов'язково надавати COVID-сертифікат для відвідування публічних місць

В Україні COVID-сертифікат втратив свою обов'язковість.

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В Україні через завершення карантинних обмежень використання та наявність COVID-сертифікату є не обов’язковими. Про це повідомили у МОЗ.

Зазначається, що з 1 липня на території України більше не діють карантинні обмеження COVID-19.



Відповідно вакцинація проти COVID-19 не є обовʼязковою. Вона може може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта.



Для відвідувань публічних місць також більше не треба надавати COVID-сертифікат.

Водночас, плануючи закордонну поїздку, необхідно заздалегідь дізнатися правила в’їзду в країну щодо карантинних обмежень – кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб.



У МОЗ уточнюють, що, оскільки COVID-19 все ще залишається особливо небезпечною інфекцією, наразі у випадку планової госпіталізації необхідно проводити тестування на COVID-19.

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