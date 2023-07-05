Мужчине, который пел песни Лепса в кафе Киевской области, выдали повестку

Полиция составила протокол на людей, которые пели песни Лепса в кафе Киевской области.

Фото: МВД

На людей, которые пели песни Лепса в одном из кафе Киевской области, полиция составила админпротоколы за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

«Напомним, что инцидент произошел 1 июля в одном из кафе села Погребы.

Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу. По просьбе прекратить петь на языке оккупанта, правонарушители начали агрессивно вести себя.

Полицейские составили мужчину и женщину админпротоколы [ст. 173 КУоАП]. Кроме того, военные уже вручили 33-летнему правонарушителю повестку для явки в Броварской ТЦК и СП.

На предпринимателя заведения, в котором произошел конфликт, правоохранители также составили соответствующий админпротокол [ч.1 ст.155 КУоАП]», – говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в Киевской области девушку вытолкали из кафе за замечания по поводу музыки Лепса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.