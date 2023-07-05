Будут судить назначенную оккупантами главу так называемой «почты лнр»

Она неоднократно публично склоняла к сотрудничеству с оккупантами и призывала трудоустраиваться в так называемую «почту лнр».

Фото: Киевская городская прокуратура

Завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Луганской области по обвинению в совершении публичных призывов к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и принятии должности, связанной с выполнением административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, сообщает Киевская городская прокуратура.



Следствием установлено, что подозреваемая, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, приняла предложение представителей вооруженных сил рф и была назначена руководителем в созданную государством-агрессором так называемую «почту луганской народной республики».



В дальнейшем подозреваемая неоднократно публично склоняла к сотрудничеству с оккупантами и призывала трудоустраиваться в так называемую «почту лнр».



Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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