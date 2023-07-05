Авиакатастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Великобритания подали на Иран в суд ООН

На этой неделе Украина, Канада, Швеция и Британия на этой неделе подали в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета рейса PS752.

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Украина, Канада, Швеция и Британия на этой неделе подали в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета рейса PS752. Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, обнародованном на сайте МИД.

«Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сделали важный шаг в наших совместных усилиях, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное убытие рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

Иран не ответил на наше требование о создании арбитража для разрешения этого спора, направленного 28 декабря 2022 года.

Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года», – отмечается в документе.



Напомним, 8 января 2020 года в небе над Ираном был сбит самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании.



Все 176 человек погибли, среди них одиннадцать украинцев. Сначала иранские власти отрицали причастность к сбитию самолета, однако затем были вынуждены признать, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.



В начале 2022 года Иран официально отказался от продолжения переговоров по расследованию последствий катастрофы.



В ответ Канада, Швеция, Соединенное Королевство и Украина в совместном заявлении 29 декабря 2022 года призвали Иран согласиться на арбитражное разбирательство спора, связанного с сбиванием самолета рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».



16 апреля 2023 года суд в Иране вынес приговоры 10 иранским военнослужащим в связи с крушением украинского пассажирского самолета над Тегераном в 2020 году.

В тоже время Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 считает, что судебный процесс Ирана по делу сбития украинского самолета МАУ не был беспристрастным и прозрачным, и заявляет, что приложит все усилия для обеспечения справедливости.

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