У Харкові молодик вбив свою родину, викрав авто та спричинив смертельну ДТП: фото

Хлопець у квартирі вбив матір, сестру та співмешканця матері.

Поліція Харківської області повідомила, що затримала 20-лрічного хлопця, який викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками. Згодом з’ясувалося, що цей хлопець вбив трьох родичів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«16 липня до ХРУП № 1 надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом «Daewoo Lanos» по вулиці Гвардійців Широнінцев.

В ході перевірки встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець. Керуючі автівкою, він скоїв ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками.

Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів в квартирі: матір, сестру та співмешканця матері. Обставини та дані загиблих встановлюються.

Зловмисник затриманий», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відкрите кримінальне провадження за статтею «вбивство». Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти.

Фото: facebook.com/police.kharkov

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