В Харькове парень убил свою семью, угнал авто и совершил смертельное ДТП: фото

Парень в квартире убил мать, сестру и сожителя матери.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Полиция Харьковской области сообщила, что задержала 20-летнего парня, который похитил автомобиль и совершил ДТП со смертельным исходом. Позже выяснилось, что этот парень убил троих родственников. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«16 июля в ХРУП №1 поступило сообщение о завладении транспортным средством «Daewoo Lanos» по улице Гвардейцев Широнинцев.

В ходе проверки установлено, что указанным автомобилем завладел 20-летний парень. Управляя автомобилем, он совершил ДТП по улице Гвардейцев Широнинцев со смертельным исходом.

В ходе оперативной отработки полицейские выяснили, что мужчина убил троих родственников в квартире: мать, сестру и сожителя матери. Обстоятельства и данные погибших устанавливаются.

Злоумышленник задержан», - говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное производство по статье «убийство». Разрешается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На местах совершения преступлений работают следственно-оперативные группы, криминалисты.

Фото: facebook.com/police.kharkov

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