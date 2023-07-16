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  1. В мире

Скончалась известная певица и актриса Джейн Биркин

14:54, 16 июля 2023
Актриса и певица Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни.
Скончалась известная певица и актриса Джейн Биркин
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В воскресенье, 16 июля, в возрасте 76 лет скончалась французская актриса и певица Джейн Биркин, сообщила газета Le Parisien.

Биркин была найдена мертвой в своем доме в Париже. Как отмечает издание, ранее певица по состоянию здоровья отменила свои концерты. В 2021 году она перенесла инсульт.

Биркин снялась в картинах Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» и «Калейдоскоп», нескольких экранизациях романов Агаты Кристи и других фильмах, а также играла в театре и выпустила ряд музыкальных альбомов. У актрисы и певицы осталось трое детей, в том числе дочь от певца и композитора Сержа Генсбура Шарлотта Генсбур.

В честь Джейн Биркин названа модель сумок Hermès Birkin.

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