Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев

Президент Венгрии Каталин Новак посетит Украину в августе.

Президент Венгрии Каталин Новак посетит Украину в следующем месяце. Она побывает в Киеве и Закарпатье, передает издание Telex со ссылкой на прес-сслужбу венгерского президента.

Как отмечет источник, Новак приняла приглашение украинского правительства и прибудет на Крымскую платформу. Она состоится в Киеве 23 августа. Также лидер Венгрии может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед визитом в столицу Украины венгерский президент заедет в Закарпатье. Она вместе с венграми отметит 20 августа праздник короля Стефана.

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