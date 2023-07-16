Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ

Президентка Угорщини Каталін Новак відвідає Україну у серпні.

Президентка Угорщини Каталін Новак відвідає Україну наступного місяця. Вона побуває у Києві та Закарпатті, передає видання Telex з посилання на пресслужбу угорської президентки.

Зазначається, що Новак прийняла запрошення українського уряду та прибуде на Кримську платформу. Вона відбудеться у Києві 23 серпня. Також лідерка Угорщини може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Перед візитом до столиці України угорська президентка заїде до Закарпаття. Вона разом з угорцями відзначить 20 серпня свято короля Стефана.

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