Як закрити підприємницьку діяльність: алгоритм дій для ФОП

Покроковий алгоритм дій фізичних осіб – підприємців при закритті підприємницької діяльності та зняття з обліку у контролюючих органах.

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У платників податків, які прийняли рішення про припинення підприємницької діяльності, часто виникає питання, з чого почати.

Так, у пресслужбі Державної податкової служби України розповіли про алгоритм дій ФОП у такому випадку.

ДПС пропонує покроковий алгоритм дій фізичних осіб – підприємців при закритті підприємницької діяльності та зняття з обліку у контролюючих органах:

Також ми писали, чи може податкова звертатися до суду щодо припинення діяльності юрособи або ФОПа.

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