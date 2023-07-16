Как закрыть предпринимательскую деятельность: алгоритм действий для ФЛП

Пошаговый алгоритм действий физических лиц – предпринимателей при закрытии предпринимательской деятельности и снятии с учета в контролирующих органах.

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У налогоплательщиков, принявших решение о прекращении предпринимательской деятельности, часто возникает вопрос, с чего начать.

Так, в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины рассказали об алгоритме действий ФЛП в таком случае.

ГНС предлагает пошаговый алгоритм действий физических лиц – предпринимателей при закрытии предпринимательской деятельности и снятии с учета в контролирующих органах:

Также мы писали, может ли налоговая обращаться в суд о прекращении деятельности юрлица или ФЛП.

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