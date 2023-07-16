Померла відома співачка та актриса Джейн Біркін

Актриса та співачка Джейн Біркін померла на 77-му році життя.

У неділю, 16 липня, у віці 76 років померла французька актриса та співачка Джейн Біркін, повідомила газета Le Parisien.

Біркін була знайдена мертвою у своєму будинку в Парижі. Як зазначає видання, раніше співачка за станом здоров'я скасувала свої концерти. У 2021 році вона перенесла інсульт.

Біркін знялася в картинах Мікеланджело Антоніоні «Фотозбільшення» та «Калейдоскоп», кількох екранізаціях романів Агати Крісті та інших фільмах, а також грала в театрі та випустила низку музичних альбомів. У актриси та співачки залишилося троє дітей, у тому числі дочка від співака та композитора Сержа Генсбура Шарлотта Генсбур.

На честь Джейн Біркін названо модель сумок Hermès Birkin

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