Підозрюваний у торгівлі неповнолітніми із Закарпаття Денис Вароді знаходиться під вартою

Прокурор оскаржив рішення суду першої інстанції до Закарпатського апеляційного суду і 13 липня до підозрюваного чоловіка було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та збільшено розмір застави.

Джерело фото: ГУНП у Закарпатській області

Закарпатець, якого підозрюють у торгівлі дітьми, не вніс заставу у 2 мільйони 684 тисячі гривень і перебуває під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського апеляційного суду 19 липня.

Колегія суддів Закарпатського апеляційного суду розглянула 13 липня в закритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26 червня 2023 року стосовно підозрюваного у торгівлі дітьми.

За результатами розгляду справи відносно підозрюваного обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Судді визначили розмір застави, як запобіжного заходу, в розмірі 1 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 мільйони 684 тисячі гривень.

Нагадаємо, що 24 червня працівниками СБУ на пункті пропуску зі Словаччиною «Малі Селменці» в Ужгородському районі було затримано 43-річного чоловіка за підозрою у намірі продажу за кордон, до однієї з країн ЄС, чужої дитини.

Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду від 26.06.2023 було задоволено клопотання слідчого УСБУ в Закарпатській області та застосовано до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів з визначенням застави - триста сімдесяти п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 100 6500 грн. Тоді 10 липня за підозрюваного внесли заставу і він вийшов на волю.

Тоді прокурор оскаржив це рішення суду першої інстанції до Закарпатського апеляційного суду і 13 липня до підозрюваного чоловіка було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та збільшено розмір застави.

За інформацією ЗМІ, мова йде про Дениса Вароді.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.