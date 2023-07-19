Подозреваемый в торговле несовершеннолетними из Закарпатья Денис Вароди находится под стражей

Прокурор обжаловал решение суда первой инстанции в Закарпатский апелляционный суд и 13 июля к подозреваемому мужчине была применена мера пресечения в виде содержания под стражей и увеличен размер залога.

Источник фото: ГУНП в Закарпатской области

Закарпатец, подозреваемый в торговле детьми, не внес залог в 2 миллиона 684 тысячи гривен и находится под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатского апелляционного суда 19 июля.

Коллегия судей Закарпатского апелляционного суда рассмотрела 13 июля в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу прокурора на определение следственного судьи Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 26 июня 2023 года относительно подозреваемого в торговле детьми.

По результатам рассмотрения дела в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Судьи определили размер залога, как меры пресечения, в размере 1 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 2 684 000 гривен.

Напомним, что 24 июня работниками СБУ на пункте пропуска со Словакией «Малые Селменцы» в Ужгородском районе был задержан 43-летний мужчина по подозрению в намерении продажи за границу, в одну из стран ЕС, чужого ребенка.

По постановлению Ужгородского горрайонного суда от 26.06.2023 было удовлетворено ходатайство следователя УСБУ в Закарпатской области и применено к подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с определением залога - триста семидесяти пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 100 6500 грн. Тогда 10 июля за подозреваемого внесли залог и он вышел на свободу.

Тогда прокурор обжаловал это решение суда первой инстанции в Закарпатский апелляционный суд и 13 июля к подозреваемому мужчине была применена мера пресечения в виде содержания под стражей и увеличен размер залога.

По информации СМИ, речь идет о Денисе Вароди.

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