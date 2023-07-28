Акселератор Міністерства оборони планує інтегруватися до систем НАТО

З метою реалізації такого підходу буде діяти відповідна робоча група з інновацій у складі Ради Україна-НАТО.

Джерело фото: mil.gov.ua

Акселератор Міністерства оборони України інтенсифікує співпрацю з Північноатлантичним альянсом. Про це повідомив заступник Міністра оборони України, глава Акселератора Міноборони Володимир Гаврилов, пише «Арміяinform».

«Відтак вже проведено багато консультацій і роботи з НАТО. На саміті Альянсу, який відбувся у Вільнюсі, створено Раду Україна-НАТО, в цій раді планується створити Робочу групу з інновацій, і українське оборонне відомство разом із своїм проєктом „Акселератор“, представниками від BRAVE1 і Генштабу в цій групі займатиме лідируючу позицію», — наголосив Володимир Гаврилов.

За його словами, зазначена робоча група найближчим часом напрацює дорожню карту інновацій, що дозволить Україні інтегруватися до систем Альянсу, які займаються стартапами, працюють із новими технологіями і з науковими дослідженнями, в яких українські військові мають потребу.

«Ми також отримаємо доступ до ресурсів для підтримки стартапів і для вирішення питання масштабування виробництва. Маючи твердий контракт із виробником, Міноборони може звернутися до відповідних фондів НАТО із запитом на відповідні ресурси», — зазначив глава Акселератора Міноборони.

Крім того, відповідні структури Північноатлантичного альянсу готові брати участь в експертизі прототипів та ідей, які можуть бути використані в інтересах сектору оборони та безпеки України. Що, за словами Володимира Гаврилова, дозволить Україні поступово інтегруватися до НАТО. Наразі це здійснюється на платформі Brave1 із залученням експертів наукових та дослідницьких організацій Міністерства оборони, Генштабу та Національної академії наук України.

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