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Рада розширить перелік ухвал, які можна оскаржувати в адміністративному судочинстві

Парламент ухвалить закон, що дозволяє оскаржувати в адміністративному судочинстві певний вид ухвал, які зараз оскарженню не підлягають.

Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.

Прокурори, поліцейські та інші публічні службовці повертатимуть до бюджету присуджену зарплату у разі скасування судових рішень

Верховна Рада встановить можливість повороту виконання судових рішень у справах про присудження виплати заробітної плати публічним службовцям і встановить, що працівник зобов’язаний повернути у повному обсязі стягнуті на його користь кошти протягом 30 днів з дня набрання сили рішенням суду про скасування рішення щодо стягнення зарплати.

Денис Маслов вважає, що загроза отримати 15 років позбавлення волі може зарадити боротьбі з корупцією в судовій владі

Голова Комітету Денис Маслов дотримується думки, що за рахунок підвищення верхньої межі санкції за корупцію і введення до Кримінального кодексу окремого розділу можна її побороти.

Для чиновників спростять декларування об’єктів нерухомості, зарплати та валютних рахунків за кордоном

Суддям, депутатам, держслужбовцям не треба буде подавати дані стосовно суттєвих змін у майновому стані, якщо йдеться про їх офіційну винагороду/зарплату, яка перевищує 134 200 грн.

  1. В Україні

Акселератор Міністерства оборони планує інтегруватися до систем НАТО

20:39, 28 липня 2023
З метою реалізації такого підходу буде діяти відповідна робоча група з інновацій у складі Ради Україна-НАТО.
Акселератор Міністерства оборони планує інтегруватися до систем НАТО
Джерело фото: mil.gov.ua
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Акселератор Міністерства оборони України інтенсифікує співпрацю з Північноатлантичним альянсом. Про це повідомив заступник Міністра оборони України, глава Акселератора Міноборони Володимир Гаврилов, пише «Арміяinform».

«Відтак вже проведено багато консультацій і роботи з НАТО. На саміті Альянсу, який відбувся у Вільнюсі, створено Раду Україна-НАТО, в цій раді планується створити Робочу групу з інновацій, і українське оборонне відомство разом із своїм проєктом „Акселератор“, представниками від BRAVE1 і Генштабу в цій групі займатиме лідируючу позицію», — наголосив Володимир Гаврилов.

За його словами, зазначена робоча група найближчим часом напрацює дорожню карту інновацій, що дозволить Україні інтегруватися до систем Альянсу, які займаються стартапами, працюють із новими технологіями і з науковими дослідженнями, в яких українські військові мають потребу.

«Ми також отримаємо доступ до ресурсів для підтримки стартапів і для вирішення питання масштабування виробництва. Маючи твердий контракт із виробником, Міноборони може звернутися до відповідних фондів НАТО із запитом на відповідні ресурси», — зазначив глава Акселератора Міноборони.

Крім того, відповідні структури Північноатлантичного альянсу готові брати участь в експертизі прототипів та ідей, які можуть бути використані в інтересах сектору оборони та безпеки України. Що, за словами Володимира Гаврилова, дозволить Україні поступово інтегруватися до НАТО. Наразі це здійснюється на платформі Brave1 із залученням експертів наукових та дослідницьких організацій Міністерства оборони, Генштабу та Національної академії наук України.

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