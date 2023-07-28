Акселератор Министерства обороны планирует интегрироваться в системы НАТО

С целью реализации такого подхода будет действовать соответствующая рабочая группа по инновациям в составе Совета Украина-НАТО.

Источник фото: mil.gov.ua

Акселератор Министерства обороны Украины интенсифицирует сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины, глава Акселератора Минобороны Владимир Гаврилов, пишет «Армияinform».

«Следовательно уже проведено много консультаций и работы с НАТО. На саммите Альянса, состоявшемся в Вильнюсе, создан Совет Украина-НАТО, в этом совете планируется создать Рабочую группу по инновациям, и украинское оборонное ведомство вместе со своим проектом „Акселератор“, представителями от BRAVE1 и Генштаба в этой группе будет занимать лидирующую позицию», – подчеркнул Владимир Гаврилов.

По его словам, указанная рабочая группа в ближайшее время наработает дорожную карту инноваций, что позволит Украине интегрироваться в системы Альянса, которые занимаются стартапами, работают с новыми технологиями и научными исследованиями, в которых украинские военные нуждаются.

«Мы также получим доступ к ресурсам для поддержки стартапов и для решения вопроса масштабирования производства. Имея твердый контракт с производителем, Минобороны может обратиться в соответствующие фонды НАТО с запросом на соответствующие ресурсы», — отметил глава Акселератора Минобороны.

Кроме того, соответствующие структуры Североатлантического альянса готовы участвовать в экспертизе прототипов и идей, которые могут использоваться в интересах сектора обороны и безопасности Украины. Что, по словам Владимира Гаврилова, позволит Украине постепенно интегрироваться в НАТО. В настоящее время это осуществляется на платформе Brave1 с привлечением экспертов научных и исследовательских организаций Министерства обороны, Генштаба и Национальной Академии наук Украины.

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