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Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих

Ранее в Верховной Раде заявляли о том, что на реализацию реформы оплаты труда чиновников может не хватить средств, однако на принятии законопроекта 8222 настаивают международные партнеры – украинские депутаты надеются, что эти партнеры помогут с финансированием.

Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

Денис Маслов считает, что угроза получить 15 лет лишения свободы может помочь борьбе с коррупцией в судебной власти

Председатель Комитета Денис Маслов придерживается мнения, что за счет повышения верхнего предела санкции за коррупцию и введения в Уголовный кодекс отдельного раздела можно ее побороть.

Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей

Судьям, депутатам, госслужащим не нужно будет подавать данные относительно существенных изменений в имущественном состоянии, если речь идет об их официальном вознаграждении/зарплате, которая превышает 134 200 грн.

Кабмин предлагает определить объемы финансирования на цифровизацию судов, Высшего совета правосудия и построение ЕСИТС

Всего на меры по цифровизации системы правосудия, по мнению Минцифры, в 2023 году хватит 315 млн грн.

  1. В Украине

Акселератор Министерства обороны планирует интегрироваться в системы НАТО

20:39, 28 июля 2023
С целью реализации такого подхода будет действовать соответствующая рабочая группа по инновациям в составе Совета Украина-НАТО.
Акселератор Министерства обороны планирует интегрироваться в системы НАТО
Источник фото: mil.gov.ua
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Акселератор Министерства обороны Украины интенсифицирует сотрудничество с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщил заместитель Министра обороны Украины, глава Акселератора Минобороны Владимир Гаврилов, пишет «Армияinform».

«Следовательно уже проведено много консультаций и работы с НАТО. На саммите Альянса, состоявшемся в Вильнюсе, создан Совет Украина-НАТО, в этом совете планируется создать Рабочую группу по инновациям, и украинское оборонное ведомство вместе со своим проектом „Акселератор“, представителями от BRAVE1 и Генштаба в этой группе будет занимать лидирующую позицию», – подчеркнул Владимир Гаврилов.

По его словам, указанная рабочая группа в ближайшее время наработает дорожную карту инноваций, что позволит Украине интегрироваться в системы Альянса, которые занимаются стартапами, работают с новыми технологиями и научными исследованиями, в которых украинские военные нуждаются.

«Мы также получим доступ к ресурсам для поддержки стартапов и для решения вопроса масштабирования производства. Имея твердый контракт с производителем, Минобороны может обратиться в соответствующие фонды НАТО с запросом на соответствующие ресурсы», — отметил глава Акселератора Минобороны.

Кроме того, соответствующие структуры Североатлантического альянса готовы участвовать в экспертизе прототипов и идей, которые могут использоваться в интересах сектора обороны и безопасности Украины. Что, по словам Владимира Гаврилова, позволит Украине постепенно интегрироваться в НАТО. В настоящее время это осуществляется на платформе Brave1 с привлечением экспертов научных и исследовательских организаций Министерства обороны, Генштаба и Национальной Академии наук Украины.

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