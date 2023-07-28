Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО щодо позбавлення рф членства в організації

Також ЮНЕСКО закликають невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі.

Верховна Рада звернулася до ЮНЕСКО, парламентів та урядів її держав-членів про необхідність позбавлення рф членства в ЮНЕСКО.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Від імені Українського народу Верховна Рада України звертається до:

ЮНЕСКО щодо подальшого позбавлення російської федерації членства в ЮНЕСКО та її органах;

ЮНЕСКО невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі, визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об’єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії;

Парламентів та урядів іноземних держав здійснити всі можливі заходи для розслідування злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та міжнародних юрисдикцій.

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