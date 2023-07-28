Верховная Рада обратилась в ЮНЕСКО по поводу лишения рф членства в организации

Также ЮНЕСКО призывают безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и в Одессе.

Верховная Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения рф членства в ЮНЕСКО.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

От имени Украинского народа Верховная Рада обращается к:

ЮНЕСКО о дальнейшем лишении российской федерации членства в ЮНЕСКО и его органах;

ЮНЕСКО безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и в Одессе, определения помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии;

Парламентов и правительств иностранных государств предпринять все возможные меры для расследования преступлений, привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных в их совершении в рамках национальных и международных юрисдикций.

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