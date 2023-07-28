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Парламент одобрил реформу оплаты труда государственных служащих в первом чтении

По словам депутатов, проект прекращает лишние и необоснованные выплаты, а также оптимизирует количество работников госорганов.

Свидетелями по делу главы ГСА Алексея Сальникова являются судьи Кассационного админсуда и глава КАС ВС Михаил Смокович, — прокурор САП

Прокурор САП назвал имена свидетелей – судей Кассационного административного суда по делу председателя ГСА Алексея Сальникова.

651 судья нуждается в улучшении жилищных условий, в частности, вследствие боевых действий

В улучшении условий проживания нуждаются 174 работника аппаратов судов, 88 помощника судей и 18 сотрудников ТУ ГСА.

Глава Службы дисциплинарных инспекторов будет получать более 107 тысяч грн

Зарплата инспектора, который будет изучать жалобы на судей, составит более 80 тысяч гривен: Верховная Рада готовится одобрить законопроект, предусматривающий создание Службы дисциплинарных инспекторов.

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку

Назначенные во время войны чиновники должны будут пройти специальную проверку.

  1. В Украине

Верховная Рада обратилась в ЮНЕСКО по поводу лишения рф членства в организации

10:50, 28 июля 2023
Также ЮНЕСКО призывают безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и в Одессе.
Верховная Рада обратилась в ЮНЕСКО по поводу лишения рф членства в организации
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Верховная Рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения рф членства в ЮНЕСКО.

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

От имени Украинского народа Верховная Рада обращается к:

  • ЮНЕСКО о дальнейшем лишении российской федерации членства в ЮНЕСКО и его органах;
  • ЮНЕСКО безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и в Одессе, определения помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии;
  • Парламентов и правительств иностранных государств предпринять все возможные меры для расследования преступлений, привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных в их совершении в рамках национальных и международных юрисдикций.

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