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Наталья Алюшина об одобрении реформы оплаты труда чиновников: Это запрос общества и корпуса государственных служащих

Ранее в Верховной Раде заявляли о том, что на реализацию реформы оплаты труда чиновников может не хватить средств, однако на принятии законопроекта 8222 настаивают международные партнеры – украинские депутаты надеются, что эти партнеры помогут с финансированием.

Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

Денис Маслов считает, что угроза получить 15 лет лишения свободы может помочь борьбе с коррупцией в судебной власти

Председатель Комитета Денис Маслов придерживается мнения, что за счет повышения верхнего предела санкции за коррупцию и введения в Уголовный кодекс отдельного раздела можно ее побороть.

Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей

Судьям, депутатам, госслужащим не нужно будет подавать данные относительно существенных изменений в имущественном состоянии, если речь идет об их официальном вознаграждении/зарплате, которая превышает 134 200 грн.

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  1. В Украине

Внесены изменения в Модельный устав общества с ограниченной ответственностью

14:46, 28 июля 2023
Общее собрание участников теперь может решать любые вопросы деятельности Общества, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции других органов Общества.
Внесены изменения в Модельный устав общества с ограниченной ответственностью
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27 июля вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины №387 от 25 апреля 2023 года «О внесении изменений в Модельный устав общества с ограниченной ответственностью». Об этом сообщило Южное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Одесса».

Данным постановлением внесены изменения в Модельный устав общества с ограниченной ответственностью, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 27 марта 2019 г. № 367 «Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности».

Так, зокрема, пункт 32 Модельного статуту ТОВ викладено у новій редакції, відповідно до якого загальні збори учасників можуть розв'язувати будь-які питання діяльності Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів Товариства.

Пункт 37 викладено в такій редакції:

“37.У разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, набуття такою особою правового статусу зниклої безвісти за особливих обставин, виконувачем обов’язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, - головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, - працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за останній повний календарний місяць, що передує місяцю, в якому відповідна особа померла або набула правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин. Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов’язків стає той із них, який є найстаршим за віком.

Якщо особа, на яку покладається виконання обов’язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) Товариства, відмовляється від виконання обов’язків за зазначеною посадою, виконувачем обов’язків одноосібного виконавчого органу (голови колегіального виконавчого органу) стає наступна за нею особа (відповідно до переліку осіб, визначених в цьому пункті), яка погодилася взяти на себе виконання відповідних обов’язків. Виконувач обов’язків зобов’язаний невідкладно повідомити учасникам Товариства про смерть особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, або набуття нею правового статусу особи зниклої безвісти за особливих обставин.”

Також уточнено порядок визначення вартості правочину.

Згідно з новою редакцією розмір значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є зацікавленість, визначається не станом на кінець попереднього кварталу, а відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

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