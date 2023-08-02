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  1. В Україні

Податківці розповіли про зміни до критеріїв бронювання працівників

15:47, 2 серпня 2023
До критерію щодо сплати податків та зборів до бюджетів, крім митних платежів, тепер протягом звітного податкового року у еквіваленті понад 1,5 млн євро тепер включається сума сплаченого ЄСВ.
Податківці розповіли про зміни до критеріїв бронювання працівників
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Державна податкова служба розповіла про зміни до критеріїв бронювання працівників.

Постановою КМУ від 11.07.2023 №743 внесено зміни до постанови КМУ від 27.01.2023 №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», а саме:

у Порядку та критеріях визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених зазначеною постановою, підпункт 1 пункту 2 викладено в новій редакції:

«1) загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство;».

Ці зміни почали діяти з 22 липня через офіційне опублікування Постанови №743 в «Урядовому курʼєрі».

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