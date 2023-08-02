Налоговики рассказали об изменениях в критерии бронирования работников

В критерий уплаты налогов и сборов в бюджеты, кроме таможенных платежей, теперь в течение отчетного налогового года в эквиваленте более 1,5 млн евро теперь включается сумма уплаченного ЕСВ.

Государственная налоговая служба рассказала об изменениях в критерии бронирования работников.

Постановлением КМУ от 11.07.2023 №743 внесены изменения в постановление КМУ от 27.01.2023 №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время», а именно:

в Порядке и критериях определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, утвержденных указанным постановлением, подпункт 1 пункта 2 изложен в новой редакции:

«1) общая сумма уплаченных налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, и сумма уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн евро, определенный по средневзвешенному официальному курсу Национального банка за тот же период, что подтверждается справкой контролирующего органа, в котором на учете состоит предприятие;».

Эти изменения начали действовать с 22 июля из-за официального опубликования Постановления №743 в «Правительственном курьере».

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