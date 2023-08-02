Закон о внесении изменений в статью УК о самовольном оставлении воинской части опубликован

Изменения в статью Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за самовольное оставление воинской части, вступят в силу 11 августа.

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В газете «Голос Украины» опубликован Закон о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об устранении противоречий в наказуемости уголовных правонарушений №3233-IX, принятый парламентом 13 июля 2023 года (законопроект 8235).

Этим законом, среди прочего, внесены изменения в статью 407 УК, предусматривающую уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части или места службы.

Так, теперь частью 4 ст. 407 будет предусмотрено, что наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет грозит в случае самовольного оставления воинской части или места службы военнослужащим, а также неявки его вовремя на службу без уважительных причин продолжительностью свыше трех суток, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения.

Что касается наказания за это во время войны, то соответствующие изменения внесены в ч. 5 статьи 407 УК.

Так, лишение свободы на срок от 5 до 10 лет грозит военнослужащему за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявку его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а так же те же действия продолжительностью свыше трех суток, совершенные в условиях военного положения.

(Ранее диспозиция ч. 5 звучала так: Самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявку вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке).

Данный закон вступит в силу 11 августа 2023 года.

Кроме того, изменениями в статью 351-1 УК криминализируется препятствование деятельности органа государственного финансового контроля (невыполнение должностным лицом законных требований органа государственного финансового контроля, создание искусственных препятствий в его работе, предоставление ему заведомо ложной информации), что будет караться штрафом от 1700 до 17000 грн или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 3 лет.

«Следует отметить, что на сегодняшний день частью первой статьи 164-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлена административная ответственность, в частности, за препятствование работникам органа государственного финансового контроля в проведении ревизий и проверок. Такая законодательная неопределенность относительно степени общественной опасности (вредности) соответствующего деяния и вида ответственности за его совершение, а также отсутствие четких признаков разграничения состава уголовного правонарушения от административного могут привести к неоднозначному применению указанных норм на практике и злоупотреблениям со стороны правоприменительных органов, в частности, из-за наличия коррупционных рисков», - отметило Главное юридическое управление ВР в своем заключении.

Также в статье 190 УК (мошенничество) предусмотрели квалифицирующий признак совершения преступления в условиях войны. Теперь мошенничество, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшему, наказывается штрафом от 4000 до 8000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, смягчена санкция в части срока запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в статье 365-2 УК «Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги». А именно за злоупотребление своими полномочиями аудитором, нотариусом, оценщиком, уполномоченным лицом или должностным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц, другим лицом, не являющимся государственным служащим, должностным лицом местного самоуправления, но осуществляющего профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, в том числе услуг эксперта, арбитражного управляющего, частного исполнителя, независимого посредника, члена трудового арбитража, третейского судьи (при выполнении этих функций) или государственным регистратором, субъектом государственной регистрации прав, государственным исполнителем, частным исполнителем с целью получения неправомерной выгоды , если это причинило существенный вред охраняемым законом правам или интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц.

Теперь ограничение права занимать должности или заниматься деятельностью будет налагаться на срок до 3 лет (а не 10 лет, как было до изменений).

Также депутаты смягчили наказание по статье 159-1 «Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации или агитации референдума».

Так, ранее было предусмотрено, что умышленное осуществление взноса в поддержку политической партии лицом, не имеющим на то права, или от имени юридического лица, не имеющим на то права, умышленное осуществление взноса в пользу политической партии физическим лицом или от имени юридического лица в большом размере и т.п., совершенные по предварительному сговору группой лиц, организованной группой или соединенные с требованием взноса или финансовой (материальной) поддержки в осуществлении предвыборной агитации или агитации референдума, наказываются ограничением свободы сроком на 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

Теперь за эти действия можно будет получить меньше – 2 года ограничения или лишения свободы.

Из ч. 2 статьи 201-2 «Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи» (регулирующая ответственность при условии, что преступление совершено повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо должностным лицом с использованием служебного положения, или в большом размере) исключили санкцию в виде конфискации имущества.

Кроме того, законом исключается норма статьи 91-1 УК о том, что контроль за поведением осужденных за домашнее насилие, к которым применены ограничительные меры, осуществляет орган пробации по месту жительства осужденного, а в случае совершения преступления военнослужащим – командир воинской части. Также исключается возможность направления таких осужденных на пробационную программу.

Вместе с тем, как отмечает ГЮУ ВР, стоило вместе с таким исключением нормы предусмотреть орган, осуществляющий такую деятельность.

Также закон дополняет часть 7 статьи 284 УПК новым абзацем, в соответствии с содержанием которого «в случае, если суд установит наличие оснований для закрытия уголовного производства в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, суд на любой стадии судебного производства выяснить и учесть мнение обвиняемого о закрытии уголовного производства».

Автор: Наталья Мамченко

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