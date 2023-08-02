Смена места жительства снова доступна в Дії, но воспользоваться услугой смогут не все

Воспользоваться услугой по изменению места проживания в Дії смогут только некоторые категории граждан.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что в Дії возвращается услуга по изменению места жительства – сделать это можно в несколько кликов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Сейчас сервис могут воспользоваться женщины, дети и мужчины непризывного возраста. Наша команда вместе с Министерством обороны Украины работает над расширением услуги, чтобы ее могли получить мужчины призывного возраста», - говорится в сообщении.

Чтобы изменить место жительства, нужно:

- быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка

- иметь налоговый номер

- иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії

- право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года

- жилье не должно быть в ипотеке

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