Зміна місця проживання знову доступна в Дії, але скористатись послугою зможуть не всі

Скористатись послугою щодо зміни місця проживання у Дії зможуть тільки деякі категорії громадян.

Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що у Дію повертається послуга за зміни місця проживання – зробити це можна в кілька кліків. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Наразі сервісом можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Наша команда разом з Міністерством оборони України працює над розширенням послуги, щоб її могли отримати чоловіки призовного віку», - сказано у повідомленні.

Щоб змінити місце проживання, треба:

- бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини

- мати податковий номер

- мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії

- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року

- житло не має бути в іпотеці

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