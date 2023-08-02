Канадцям блокують доступ до новин у Facebook та Instagram

На такий крок компанія Meta пішла у відповідь на закон, що вимагає від інтернет-гігантів платити видавцям новин.

Компанія Meta почала блокувати доступ до новин у Канаді на своїх платформах — Facebook та Instagram. Про це повідомлє Reuters.

Таким чином компанія почала процес припинення доступу до новин у Facebook та Instagram для всіх користувачів у Канаді.

На такий крок компанія пішла у відповідь на закон, що вимагає від інтернет-гігантів платити видавцям новин. Канадський уряд у свою чергу швидко засудив цей крок як «безвідповідальний».

«Новинні агентства добровільно діляться контентом у Facebook і Instagram, щоб розширити свою аудиторію і підвищити свій прибуток. Навпаки, ми знаємо, що люди, які використовують наші платформи, не приходять до нас за новинами», — зазначила глава відділу громадської політики Meta в Канаді Рейчел Карран.

Міністр спадщини Канади Паскаль Сент-Онж, який відповідає за відносини уряду з Meta, назвав поведінку компанії безвідповідальною.

«Вони скоріше віддадуть перевагу заборонити своїм користувачам доступ до якісних і місцевих новин, ніж платити свою справедливу частку новинним організаціям», — зазначив Сент-Онж.

Він зазначив, що уряд продовжить стояти на своєму.

Канадське суспільне мовлення CBC також назвало дії Meta безвідповідальними і «зловживанням їхньою ринковою владою».

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