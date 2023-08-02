Заволодіння землею на Одещині: підозрюються забудовники, Труханов, чинні та експосадовці міськради

Протягом 2016-2019 років особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для її подальшої забудови.

Фото: omr.gov.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що прокурор завершив досудове розслідування та надав відповідне доручення детективами НАБУ про відкриття матеріалів у кримінальному провадженні за фактами незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів, вчинених злочинною організацією та іншими особами, залученими до вчинення злочинів. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомств зазначають, що серед підозрюваних осіб мер Одеси, його колишній заступник, колишні керівник департаменту комунальної власності Одеської міськради та його заступник, а також інші особи – представники товариств-забудовників та учасники злочинної організації – приватні особи.

«Перед завершенням досудового розслідування упродовж червня-липня 2023 року прокурором САП за дорученням заступника Генерального прокурора – керівника САП, а також детективами підозрюваним повідомлено про зміни раніше повідомлених підозр, а також деяким з них повідомлено про нові підозри, зокрема, за фактами отримання від керівника злочинної організації неправомірної вигоди у виді об’єктів нерухомості.

В рамках досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років вказані особи розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для її подальшої забудови.

Так, земельні ділянки територіальної громади Одеси передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам–забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді, забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок», - сказано у повідомленні.

У САП додали, що загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн.

Крім того, в ході розслідування встановлені факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією від вчинення інших кримінальних правопорушень.

На сьогодні дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. ч. 1, 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Керівнику злочинної організації, оскільки особа переховується від слідства за межами України, повідомлено про підозру за ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 369-2 КК України в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

У САП ще заявили, що з вказаного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування стосовно колишнього очільника прокуратури Одеської області, який спільно з іншими особами підозрюється у незаконному заволодінні землею територіальної громади Одеси, а також у отриманні від представника компанії-забудовника неправомірної вигоди у вигляді квартири. 20 липня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у виділеному кримінальному провадженні.

Також з’явився коментар детектива Олександра Скомарова щодо завершення розслідування у справі злочинної організації в Одесі.

У САП не називають ім’я, але, за даним ЗМІ, мова йде про чинного мера Одеси Геннадія Труханова.

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