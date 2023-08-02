Завладение землей в Одесской области: подозреваются застройщики, Труханов, действующие и экс-чиновники горсовета

В течение 2016-2019 годов лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для дальнейшей застройки.

Фото: omr.gov.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что прокурор завершил досудебное расследование и предоставил соответствующее поручение детективами НАБУ об открытии материалов в уголовном производстве по фактам незаконного завладения землей территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов, совершенных преступными органами и другими преступлениями. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В ведомствах отмечают, что среди подозреваемых мэр Одессы, его бывший заместитель, бывшие руководитель департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и его заместитель, а также другие лица - представители обществ-застройщиков и участники преступной организации - частные лица.

«Перед завершением досудебного расследования в июне-июле 2023 года прокурором САП по поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя САП, а также детективами подозреваемым сообщено об изменениях ранее поставленных подозрений, а также некоторым из них сообщено о новых подозрениях, в частности, по фактам получения от руководителя преступной организации неправомерной выгоды в виде объектов недвижимости

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2016-2019 годов указанные лица разработали преступную схему завладения средствами местного бюджета и земельными участками для дальнейшей застройки.

Так, земельные участки территориального общества Одессы передавались в аренду в обход конкурса исключительно заранее согласованным обществам-застройщикам. Застройщики платили средства или передавали имущество (квартиры, нежилые помещения) злоумышленникам, которые через подконтрольные лица в Одесском городском совете, обеспечивали принятие соответствующего решения на передачу в аренду указанных участков», - говорится в сообщении.

В САП добавили, что общий размер причиненного ущерба по этим эпизодам по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.

Кроме того, в ходе расследования установлены факты легализации денежных средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных правонарушений.

На сегодняшний день действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. ч. 1, 2 ст. 369-2, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Руководителю преступной организации, поскольку лицо скрывается от следствия за пределами Украины, сообщено о подозрении по ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

В САП заявили, что из указанного уголовного производства выделены материалы досудебного расследования в отношении бывшего главы прокуратуры Одесской области, который совместно с другими лицами подозревается в незаконном завладении землей территориальной общины Одессы, а также в получении от представителя компании-застройщика неправомерной выгоды в виде квартиры. 20 июля 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования в выделенном уголовном производстве.

Также появился комментарий детектива Александра Скомарова по завершению расследования по делу преступной организации в Одессе.

В САП не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет о действующем мэре Одессы Геннадии Труханове.

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