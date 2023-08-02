Канадцам блокируют доступ к новостям в Facebook и Instagram

На такой шаг компания Meta пошла в ответ на закон, требующий от интернет-гигантов платить издателям новостей.

Компания Meta начала блокировать доступ к новостям в Канаде на своих платформах - Facebook и Instagram. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, компания начала процесс прекращения доступа к новостям в Facebook и Instagram для всех пользователей в Канаде.

На такой шаг компания пошла в ответ на закон, требующий от интернет-гигантов платить издателям новостей. Канадское правительство в свою очередь быстро осудило этот шаг как «безответственное».

«Новости агентства добровольно делятся контентом в Facebook и Instagram, чтобы расширить свою аудиторию и повысить свою прибыль. Напротив, мы знаем, что люди, использующие наши платформы, не приходят к нам по новостям», — отметила глава отдела общественной политики Meta в Канаде Рэйчел Карран.

Министр наследия Канады Паскаль Сент-Онж, отвечающий за отношения правительства с Meta, назвал поведение компании безответственным.

«Они скорее предпочтут запретить своим пользователям доступ к качественным и местным новостям, чем платить свою справедливую долю новостным организациям», — отметил Сент-Онж.

Он отметил, что правительство продолжит стоять на своем.

Канадское общественное вещание CBC также назвало действия Meta безответственными и «злоупотреблением их рыночными властями».

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