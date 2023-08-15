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  1. В Україні

ВАКС відсторонив Олексія Сальнікова від посади голови Державної судової адміністрації

14:27, 15 серпня 2023
Сальнікова підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду.
ВАКС відсторонив Олексія Сальнікова від посади голови Державної судової адміністрації

Вищий антикорупційній суд відсторонив від займаної посади голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова, якого підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

"11.08.2023 слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману, від займаної посади до 24.09.2023", - йдеться у повідомленні. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя відсторонила Олексія Сальнікова від виконання обов’язків голови ДСА. 

28 липня ВАКС обрав Сальнікову запобіжний захід у виді застави у розмірі 805 тис. гривень. 

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