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Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

Заступник Сальнікова Максим Пампура – фігурант справи про вирішення питань у ВС за «пятерочку», продовжує керувати питаннями судової влади

Заступник голови Судової адміністрації Максим Пампура, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», після відсторонення Олексія Сальнікова фактично отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями заповнення суддівських вакансій.

Вимкнення сервісу авторизації id.court.gov.ua ніяк не впливає на авторизацію і роботу Електронного суду

Авторизуватися в Електронному суді можна через веб-портал Дії.

Почекають ще: Рада суддів вирішила, що питання долі суддів вищих спецсудів та ВСУ розглядати не варто

Минуло вже 6 років, рішення КСУ та ЄСПЛ, однак ані у парламенті, ані в РСУ не поспішають вирішити долю суддів Верховного Суду України та вищих спецсудів.

Суддя Верховного Суду Лілія Катеринчук звільнилась у відставку

Відставки суддів Верховного Суду не припиняються.

  1. У світі

Ізраїль продовжить безоплатне медстрахування для українських біженців

18:00, 15 серпня 2023
Ізраїль пообіцяв не скасовувати медичне страхування українських біженців.
Ізраїль продовжить безоплатне медстрахування для українських біженців

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців. Про це повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

«Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом», — зазначив він.

Кулеба подякував ізраїльському колезі.

Раніше ми писали, що Україна розглядає питання призупинення дії безвізу з Ізраїлем: посол назвав дві причини.

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