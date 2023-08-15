Ізраїль продовжить безоплатне медстрахування для українських біженців

Ізраїль пообіцяв не скасовувати медичне страхування українських біженців.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде позбавляти медичного страхування українських біженців. Про це повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

«Я поговорив з Елі Коеном. Він запевнив мене, що медичне страхування для українців в Ізраїлі збережеться, проблема буде вирішена найближчим часом», — зазначив він.

Кулеба подякував ізраїльському колезі.

Раніше ми писали, що Україна розглядає питання призупинення дії безвізу з Ізраїлем: посол назвав дві причини.

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