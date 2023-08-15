Израиль продлит бесплатное медстрахование для украинских беженцев

Израиль пообещал не отменять медицинское страхование украинских беженцев.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет лишать медицинского страхования украинских беженцев. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я поговорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, проблема будет решена в ближайшее время», – отметил он.

Кулеба поблагодарил израильский коллегу.

Ранее мы писали, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении действия безвиза с Израилем: посол назвал две причины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.