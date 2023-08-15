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Заместитель Сальникова Максим Пампура – фигурант дела о решении вопросов в ВС за «пятерочку», продолжает руководить вопросами судебной власти

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  1. В мире

Израиль продлит бесплатное медстрахование для украинских беженцев

18:00, 15 августа 2023
Израиль пообещал не отменять медицинское страхование украинских беженцев.
Израиль продлит бесплатное медстрахование для украинских беженцев

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн пообещал, что его страна не будет лишать медицинского страхования украинских беженцев. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я поговорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинское страхование для украинцев в Израиле сохранится, проблема будет решена в ближайшее время», – отметил он.

Кулеба поблагодарил израильский коллегу.

Ранее мы писали, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении действия безвиза с Израилем: посол назвал две причины.

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