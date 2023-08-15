ВАКС отстранил Алексея Сальникова от должности главы Государственной судебной администрации

Сальникова подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда.

Высший антикоррупционный суд отстранил от занимаемой должности главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению взятки судьям Верховного Суда, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"11.08.2023 следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и отстранил председателя Государственной судебной администрации Украины, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана, от занимаемой должности до 24.09.2023", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия отстранил Алексея Сальникова от исполнения обязанностей главы ГСА.

28 июля ВАКС избрал Сальникову меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. гривен. Сейчас глава ГСА находится в отпуске.

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