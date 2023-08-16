У НАДС оголосили набір на стажування для молоді, яка не перебуває на посадах держслужби

На анкету чекають до 17 серпня.

У Національному агентстві України з питань державної служби повідомили про набір на стажування для молоді, яка не перебуває на посадах державної служби.

Стажерами запрошують стати вмотивованих, активних та ініціативних молодих людей, які бажають підвищити рівень обізнаності у сфері державної служби та набути практичного досвіду роботи у органах державної влади.

Резюме (анкету) потрібно надіслати на електронну адресу [email protected] до 17 серпня.

Серед вимог до кандидата:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

наявність освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче молодшого бакалавра або студент останніх років навчання;

вік до 35 років;

не державний службовець.

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