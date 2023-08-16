В НАГС объявили набор на стажировку для молодежи, которая не находится на должностях госслужбы

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы сообщили о наборе на стажировку для молодежи, не состоящей на должностях государственной службы.
Стажерами приглашают стать мотивированных, активных и инициативных молодых людей, желающих повысить уровень осведомленности в сфере государственной службы и приобрести практический опыт работы в органах государственной власти.
Резюме (анкету) нужно отправить по электронному адресу [email protected] до 17 августа.
Среди требований к кандидату:
- гражданство Украины;
- свободное владение украинским языком;
- наличие образовательно-квалификационного уровня не ниже младшего бакалавра или студент последних лет обучения;
- возраст до 35 лет;
- не государственный служащий.
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