В НАГС объявили набор на стажировку для молодежи, которая не находится на должностях госслужбы

На анкету ждут до 17 августа.

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы сообщили о наборе на стажировку для молодежи, не состоящей на должностях государственной службы.

Стажерами приглашают стать мотивированных, активных и инициативных молодых людей, желающих повысить уровень осведомленности в сфере государственной службы и приобрести практический опыт работы в органах государственной власти.

Резюме (анкету) нужно отправить по электронному адресу [email protected] до 17 августа.

Среди требований к кандидату:

гражданство Украины;

свободное владение украинским языком;

наличие образовательно-квалификационного уровня не ниже младшего бакалавра или студент последних лет обучения;

возраст до 35 лет;

не государственный служащий.

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