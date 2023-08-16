Российские «выборы» на ВОТ - тот же фарс, что и псевдореферендумы, – Минюст

Российские «выборы» на временно оккупированных территориях Украины 10 сентября 2023 года являются нелегитимными.

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Власти рф готовят проведение «выборов» на временно оккупированных территориях Украины 10 сентября 2023 года. Однако такие «выборы» являются нелегитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий и не могут быть признаны международным сообществом, – сообщает Министерство юстиции Украины.

«Так называемые российские выборы на ВОТ – такой же фарс, как и псевдореферендумы. Их цель – не волеизъявление, а принуждение оккупированного населения к «ритуалам» легитимации оккупации», – отмечают в ведомстве.

Так, образование любых органов власти России на временно оккупированных украинских территориях, в частности путем проведения фейковых выборов, является юридически ничтожным.

Действия страны-агрессора являются не только грубым нарушением норм законодательства Украины, но и нарушением основополагающих норм и принципов международного права.

Поэтому россия не имеет никаких законных оснований для таких действий на территории Украины, а все причастные к организации этих так называемых выборов, будут отвечать за последствия своих незаконных действий.

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