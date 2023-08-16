ВПЛ, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилье без договора аренды, могут получить субсидию

Внутри перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики и отметили, что в таком случае к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка взятия на учет внутренне перемещенного лица).
Куда обращаться
Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:
- уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
- центр предоставления административных услуг (ЦПАП);
- сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Жилищную субсидию также можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:
- портал «Дія»,
- вебпортал электронных услуг ПФУ,
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и IOS.
Какие документы нужны для получения субсидии
- Заявление о назначении субсидии
- Декларация о доходах и расходах, в которой в частности декларируется состав домохозяйства
- Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
- Справка ВПЛ
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