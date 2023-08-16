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ВПЛ, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилье без договора аренды, могут получить субсидию

23:23, 16 августа 2023
Жилищную субсидию также можно оформить в электронной форме.
ВПЛ, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилье без договора аренды, могут получить субсидию
Источник фото: freepik.com

Внутри перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики и отметили, что в таком случае к заявлению о назначении субсидии необходимо добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства (справка взятия на учет внутренне перемещенного лица).

Куда обращаться

Для получения субсидии ВПЛ могут обратиться в один из указанных органов:

  • уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
  • центр предоставления административных услуг (ЦПАП);
  • сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Жилищную субсидию также можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов:

  • портал «Дія»,
  • вебпортал электронных услуг ПФУ,
  • мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Загрузить его можно для Android и IOS.

Какие документы нужны для получения субсидии

  • Заявление о назначении субсидии
  • Декларация о доходах и расходах, в которой в частности декларируется состав домохозяйства
  • Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
  • Справка ВПЛ

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