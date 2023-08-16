Финляндия планирует создать крупнейший в ЕС резерв запасов из-за ядерных угроз со стороны рф

В 2024 году Финляндия планирует создать стратегические запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

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Финляндия планирует создать крупнейший в Европейском Союзе стратегический резерв запасов для чрезвычайных ситуаций. Проект получил 242 миллиона евро (264 миллиона долларов) финансирования от Европейской комиссии, – сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел Финляндии, запланированный стратегический резерв будет предназначен для использования странами Северной и Восточной Европы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Эта инициатива связана с вторжением россии в Украину и из-за угроз ядерным оружием.

В течение 2024 года Финляндия планирует создать запасы, которые будут включать защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, лекарства и вакцины. Эти резервы будут доступны как службам экстренного реагирования, так и гражданам, включая ситуации пандемий.

Похожие стратегические резервы также создаются во Франции, Польше и Хорватии, однако Финляндия разрабатывает самый большой резерв в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. План также предусматривает расширение навыков местных властей. К концу 2023 года планируется разработка руководящих принципов управления этими резервами.

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