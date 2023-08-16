Количество лиц, пересекающих границу на въезд в Украину, преобладает над теми, которые выезжают

Общая интенсивность пассажиропотока за 7 месяцев этого года увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Источник фото: facebook.com/DPSUkraine

В этом месяце границу Украины пересекло уже почти 1,9 миллиона человек. 85% составляют граждане Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В общем, отмечают в ГПСУ, пассажиропоток остается на достаточно высоком уровне. При этом количество граждан, которые сейчас пересекают границу Украины на въезд, продолжает преобладать, в отличие от начала летнего сезона, когда больше людей следовало за границу.

Прогнозируется, что такая динамика пассажиропотока относительно количественных показателей пересечения и направлений движения будет держаться, по крайней мере, до конца лета.

Так, в будние дни пограничники оформляют около 120 тысяч граждан на въезд и выезд, а по выходным эта цифра может расти до 140 тысяч человек в сутки.

Половина пассажиропотока приходится на участок границы с Республикой Польша.

«В июле границу Украины в общей сложности пересекло 3,8 миллиона человек, что на 600 тысяч человек больше, чем в июне.

Также отметим, что общая интенсивность пассажиропотока за 7 месяцев текущего года увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», - отметили в ГПСУ.

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