Количество лиц, пересекающих границу на въезд в Украину, преобладает над теми, которые выезжают

В этом месяце границу Украины пересекло уже почти 1,9 миллиона человек. 85% составляют граждане Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
В общем, отмечают в ГПСУ, пассажиропоток остается на достаточно высоком уровне. При этом количество граждан, которые сейчас пересекают границу Украины на въезд, продолжает преобладать, в отличие от начала летнего сезона, когда больше людей следовало за границу.
Прогнозируется, что такая динамика пассажиропотока относительно количественных показателей пересечения и направлений движения будет держаться, по крайней мере, до конца лета.
Так, в будние дни пограничники оформляют около 120 тысяч граждан на въезд и выезд, а по выходным эта цифра может расти до 140 тысяч человек в сутки.
Половина пассажиропотока приходится на участок границы с Республикой Польша.
«В июле границу Украины в общей сложности пересекло 3,8 миллиона человек, что на 600 тысяч человек больше, чем в июне.
Также отметим, что общая интенсивность пассажиропотока за 7 месяцев текущего года увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», - отметили в ГПСУ.
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