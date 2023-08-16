Кількість осіб, які перетинають кордон на в’їзд в Україну, переважає над тими, які виїжджають

Загальна інтенсивність пасажиропотоку за 7 місяців цього року збільшилась на 3%, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Джерело фото: facebook.com/DPSUkraine

В цьому місяці кордон України перетнуло вже майже 1,9 мільйона осіб. 85% становлять громадяни України. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Загалом, зазначають у ДПСУ, пасажиропотік залишається на досить високому рівні. При цьому кількість громадян, що зараз перетинають кордон України на в’їзд, продовжує переважати, на відміну від початку літнього сезону, коли більше осіб слідувало за кордон.

Прогнозується, що така динаміка пасажиропотоку щодо кількісних показників перетину і напрямків руху триматиметься принаймні до кінця літа.

Так, у будні дні прикордонники оформлюють близько 120 тисяч громадян на в’їзд та виїзд, а у вихідні ця цифра може зростати до 140 тисяч людей за добу.

Половина пасажиропотоку припадає на ділянку кордону з Республікою Польща.

«У липні кордон України загалом перетнуло 3,8 мільйона осіб, що на 600 тисяч осіб більше ніж у червні.

Також відмітимо, що загальна інтенсивність пасажиропотоку за 7 місяців цього року збільшилась на 3%, у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року», - зазначили у ДПСУ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.