Рада планує в серпні розглянути законопроєкт про спрощене отримання статусу учасників бойових дій

Робоча група з питань військових обговорила законопроєкт про спрощене отримання УБД.

Джерело фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

Верховна Рада України планує в серпні розглянути законопроєкт про спрощення процедури отримання військовослужбовцями статусу учасників бойових дій.

Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Робоча група з питань військових сьогодні обговорила законопроєкт про спрощене отримання УБД. Днями він буде зареєстрований в ВР і розглянутий в парламенті вже в серпні», - написала вона у середу, 16 серпня.

Крім того, зазначила Геращенко, також було заслухано питання щодо закупівель в Міноборони.

«Однією своєю постановою Уряд дозволяє отримання прибутку за закупівлі в сфері оборони, іншою – забороняє і ДАСУ трактує це як збитки державі», - написала вона і додала, що вирішення «потребуватиме розʼяснення Мінюсту і, схоже, судового розгляду».

Також в закритому режимі було обговорено проблеми ВЛК.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.