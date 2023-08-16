Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС вирішить питання відрядження судді у Київський апеляційний суд

У 2023 році у відставку звільнились 18 суддів Київського апеляційного суду.

САП хоче розпочати боротьбу з латентними корупціонерами

Але для цього Антикорупційній прокуратурі потрібні нові прокурори та повноваження.

У законопроекті про скасування Господарського кодексу визначать терміни «домогосподарство» і «підприємництво»

У Комітеті з питань економічного розвитку відбулося засідання робочої групи щодо скасування Господарського кодексу за участі представників органів судової влади.

Прокурора САП у справі Князєва Олександра Омельченка відправили працювати в обласну прокуратуру

Прокурор САП Олександр Омельченко, який представляв обвинувачення у справі Всеволода Князєва, більше не прокурор САП.

Кабмін зможе вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення у держпідприємств без їх згоди: парламент змінив Земельний кодекс

Верховна Рада ухвалила зміни до земельного законодавства, які змінюють підходи до вилучення земельних ділянок.

  1. В Україні

Рада планує в серпні розглянути законопроєкт про спрощене отримання статусу учасників бойових дій

17:34, 16 серпня 2023
Робоча група з питань військових обговорила законопроєкт про спрощене отримання УБД.
Рада планує в серпні розглянути законопроєкт про спрощене отримання статусу учасників бойових дій
Джерело фото: пресслужба Генштабу ЗСУ

Верховна Рада України планує в серпні розглянути законопроєкт про спрощення процедури отримання військовослужбовцями статусу учасників бойових дій.

Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Робоча група з питань військових сьогодні обговорила законопроєкт про спрощене отримання УБД. Днями він буде зареєстрований в ВР і розглянутий в парламенті  вже в серпні», - написала вона у середу, 16 серпня.

Крім того, зазначила Геращенко, також було заслухано питання щодо закупівель в Міноборони.

«Однією своєю постановою Уряд дозволяє отримання прибутку за закупівлі в сфері оборони, іншою – забороняє і ДАСУ трактує це як збитки державі», - написала вона і додала, що вирішення «потребуватиме розʼяснення Мінюсту і, схоже, судового розгляду».

Також в закритому режимі було обговорено проблеми ВЛК.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду