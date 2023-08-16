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  1. В Украине

Рада планирует в августе рассмотреть законопроект об упрощенном получении статуса участников боевых действий

17:34, 16 августа 2023
Рабочая группа по вопросам военных обсудила законопроект об упрощенном получении УБД.
Рада планирует в августе рассмотреть законопроект об упрощенном получении статуса участников боевых действий
Источник фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

Верховная Рада планирует в августе рассмотреть законопроект об упрощении процедуры получения военнослужащими статуса участников боевых действий.

Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Рабочая группа по вопросам военных сегодня обсудила законопроект об упрощенном получении УБД. На днях он будет зарегистрирован в ВР и рассмотрен в парламенте уже в августе», – написала она в среду, 16 августа.

Кроме того, отметила Геращенко, также была заслушан вопрос по закупкам у Минобороны.

«Одним своим постановлением Правительство разрешает получение прибыли по закупкам в сфере обороны, другим – запрещает и ГАСУ трактует это как ущерб государству», - написала она и добавила, что решение «потребует разъяснения Минюста и, похоже, судебного разбирательства».

Также в закрытом режиме были обсуждены проблемы ВЛК.

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