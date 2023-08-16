Рада планирует в августе рассмотреть законопроект об упрощенном получении статуса участников боевых действий

Рабочая группа по вопросам военных обсудила законопроект об упрощенном получении УБД.

Источник фото: пресс-служба Генштаба ВСУ

Верховная Рада планирует в августе рассмотреть законопроект об упрощении процедуры получения военнослужащими статуса участников боевых действий.

Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Рабочая группа по вопросам военных сегодня обсудила законопроект об упрощенном получении УБД. На днях он будет зарегистрирован в ВР и рассмотрен в парламенте уже в августе», – написала она в среду, 16 августа.

Кроме того, отметила Геращенко, также была заслушан вопрос по закупкам у Минобороны.

«Одним своим постановлением Правительство разрешает получение прибыли по закупкам в сфере обороны, другим – запрещает и ГАСУ трактует это как ущерб государству», - написала она и добавила, что решение «потребует разъяснения Минюста и, похоже, судебного разбирательства».

Также в закрытом режиме были обсуждены проблемы ВЛК.

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