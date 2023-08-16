Фінляндія планує створити найбільший у ЄС резерв запасів через ядерні погрози з боку рф

У 2024 році Фінляндія планує створити стратегічні запаси на випадок надзвичайних ситуацій.

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Фінляндія планує створити найбільший в Європейському Союзі стратегічний резерв запасів для надзвичайних ситуацій. Проект отримав 242 мільйони євро (264 мільйони доларів) фінансування від Європейської комісії, – повідомляє Bloomberg.

Згідно з заявою Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, запланований стратегічний резерв буде призначений для використання країнами Північної та Східної Європи в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Ця ініціатива пов'язана з вторгненням росії в Україну і через погрози ядерною зброєю.

Протягом 2024 року Фінляндія планує створити запаси, які включатимуть захисне та вимірювальне обладнання, детектори, експрес-тести, ліки та вакцини. Ці резерви будуть доступні як службам екстреного реагування, так і громадянам, включаючи ситуації пандемій.

Схожі стратегічні резерви також створюються у Франції, Польщі та Хорватії, проте Фінляндія розробляє найбільший резерв в рамках Механізму цивільного захисту ЄС. План також передбачає розширення навичок місцевої влади. До кінця 2023 року планується розробка керівних принципів управління цими резервами.

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