ВПО, які не зареєстровані, але фактично проживають у житлі без договору оренди, можуть отримати субсидію

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі.

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Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики та зазначили, що у такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи).

Куди звертатися

Для отримання субсидії ВПО можуть звернутися до одного із зазначених органів:

уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центр надання адміністративних послуг ЦНАП);

сервісний центр Пенсійного фонду України.

Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі, обравши один із сервісів:

портал «Дія»,

вебпортал електронних послуг ПФУ,

мобільний додаток Пенсійного фонду України. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Які документи потрібні для отримання субсидії

Заява про призначення субсидії

Декларація про доходи та витрати, в якій зокрема декларується склад домогосподарства

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

Довідка ВПО

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