Російські «вибори» на ТОТ – той же фарс, що і псевдореферендуми, – Мін’юст

Російські «вибори» на тимчасово окупованих територіях України 10 вересня 2023 року є нелегітимними.

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Влада рф готує проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях України 10 вересня 2023 року. Однак такі «вибори» є нелегітимними, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків та не можуть бути визнані міжнародною спільнотою, – повідомляє Міністерство юстиції України.

«Так звані російські вибори на ТОТ – такий самий фарс, як і псевдореферендуми. Їхня мета – не волевиявлення, а примус окупованого населення до «ритуалів» легітимації окупації», – зазначають у відомстві.

Так, утворення будь-яких органів влади росії на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема шляхом проведення фейкових виборів, є юридично нікчемним.

Дії країни-агресора є не тільки грубим порушенням норм законодавства України, але і порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права.

Тож росія не має жодних законних підстав для таких дій на території України, а всі причетні до організації цих так званих виборів, відповідатимуть за наслідки своїх незаконних дій.

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