В 2024 році окупанти готують примусову мобілізацію українців на ТОТ, − Центр нацспротиву

З 2024 року облік у «військкоматах» на південних тимчасово окупованих територіях стане вже обов’язковим, − Центр нацспротиву.

Джерело фото: Суспільне

росія готується до впровадження примусової мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій на півдні України, – повідомляє Центр національного спротиву.

Наразі активно проводиться організація діяльності «військкоматів» на Херсонщині та Запоріжжі. Більше того, росіяни вже почали інформувати чоловіків територій про обов'язковість реєстрації в фейкових органах.

Стало відомо, що з наступного, 2024, року, облік у цих «військкоматах» стане обов'язковим. Таким чином, це стане передумовою для наступного етапу – примусової мобілізації, яка вже реалізована на Сході України та в Криму.

В Центрі нацспротиву зазначають, що мобілізація населення окупованих територій є порушенням міжнародного права, і всі, хто бере участь у цьому процесі, несуть особисту відповідальність перед законом.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.